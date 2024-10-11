Дело о превышении должностных полномочий экс-главой села в Ингушетии передано в суд 

В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале 2019 года бывший глава администрации без достаточных правовых оснований вынес постановление о выделении земельного участка местной жительнице. Это послужило основанием для оформления права собственности на данное недвижимое имущество в органах Росреестра.

Незаконные действия должностного лица нанесли ущерб бюджету муниципалитета в размере более 1,5 млн рублей.

Для расследования преступления были проведены необходимые следственные действия, включая арест земельного участка и судебные экспертизы.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Ингушетии.