Дело о превышении должностных полномочий экс-главой села в Ингушетии передано в суд 

Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации сельского поселения Барсуки Назрановского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передано в суд. Об этом сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале 2019 года бывший глава администрации без достаточных правовых оснований вынес постановление о выделении земельного участка местной жительнице. Это послужило основанием для оформления права собственности на данное недвижимое имущество в органах Росреестра.
Незаконные действия должностного лица нанесли ущерб бюджету муниципалитета в размере более 1,5 млн рублей.
Для расследования преступления были проведены необходимые следственные действия, включая арест земельного участка и судебные экспертизы.
Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Ингушетии.