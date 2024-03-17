Депутат Госдумы Муслим Татриев проголосовал в родном селе Али-Юрт Ингушетии

«Выборы президента России — это событие исторического масштаба. Естественно, каждый сам решает за кого голосовать, какое будущее выбирать. Но важно защищать свой мир, свои ценности, уклад жизни. Я проголосовал за независимую, суверенную и сильную Россию», — сказал парламентарий.

Муслим Татриев, побывавший на избирательных участках в различных населенных пунктах республики, отметил высокий уровень организации выборов Президента России и беспрецедентную активность избирателей.