Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев оказал помощь семьям участников СВО

Там отметили, что это уже третья благотворительная акция парламентария в течение месяца строгого поста Рамадан.

«В это священное для нас время, когда за благие дела есть возможность получить многократное вознаграждение и благословение Всевышнего, особенно хочется оказывать помощь и поддержку многодетным семьям, пожилым людям, матерям одиночкам и людям с ограниченными возможностями. Необходимо позаботиться о сиротах и больных людях», — подчеркнул Муслим Татриев.

Ранее наше издание информировало, что депутат удостоен медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», учрежденной в 2019 году, которою награждают военных и гражданских служащих за развитие взаимодействия Вооруженных Сил страны с органами госвласти различных уровней и органами местного самоуправления.