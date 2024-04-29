Дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в лагерях Ингушетии 

«Скоро наступит лето, пора детских каникул. Для меня важно, чтобы ребята хорошо отдохнули, провели время с пользой для себя и своего здоровья», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, сейчас идут последние приготовления. Принять детей готовятся два республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы: имени Комарова в Сунженском районе и «Эрзи» в горной части республики, где проведена масштабная реконструкция, благодаря фонду «Сафмар» Микаила Гуцериева.

Третий лагерь — центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в Малгобеке.

Будет организована работа врачей-педиатров, предусмотрено пятиразовое питание и круглосуточное функционирование медицинских пунктов.

«Кроме того, мы задействуем 30 пришкольных лагерей дневного пребывания с двухразовым питанием, в которые будут направлены почти 3 тыс. детей, а всего за период летней оздоровительной кампании смогут отдохнуть и оздоровиться 4 186 ребят. Добавлю, что льготников, включая детей участников СВО, направим в лагеря на бесплатной основе. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить детям безопасный и комфортный отдых. Этот вопрос я держу на особом личном контроле», — подчеркнул Глава региона.