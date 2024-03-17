Директор благотворительного фонда «Мял» Лейла Дзейтова проголосовала в Магасе

Директор благотворительного фонда «Мял», инвалид I группы Лейла Дзейтова на коляске приехала на избирательный участок в Магасе, чтобы принять участие в выборах Президента России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба мэрии города.
Известный общественный деятель, еще 2009 основала в республике фонд для поддержки тяжелобольных детей, социальной реабилитации и адаптации, психологической помощи инвалидам и людям с ОВЗ.
«Наша страна — это общий дом. И сегодня я отдаю свой голос за светлое будущее моего Отечества. Быть здесь — мой гражданский долг», — отметила Лейла Дзейтова.