Директор благотворительного фонда «Мял» Лейла Дзейтова проголосовала в Магасе

Известный общественный деятель, еще 2009 основала в республике фонд для поддержки тяжелобольных детей, социальной реабилитации и адаптации, психологической помощи инвалидам и людям с ОВЗ.

«Наша страна — это общий дом. И сегодня я отдаю свой голос за светлое будущее моего Отечества. Быть здесь — мой гражданский долг», — отметила Лейла Дзейтова.