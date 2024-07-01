Директора благотворительного фонда «Мял» Ингушетии наградили профессиональной премией 

Директору благотворительного фонда «Мял», члену Координационного Совета по делам инвалидов при правительстве Ингушетии, региональному координатору партпроекта «Единая страна — доступная среда» Лейле Дзейтовой вручили Диплом победителя в номинации «Амбассадор премии «Женщины НКО» в Москве на форуме женщин-лидеров НКО.
Как сообщили газете «Ингушетия» в фонде «Мял», форум общественниц в столице России стал грандиозным событием, объединяющим представительниц третьего сектора со всей страны. Участницы смогли обменяться ценным опытом и знаниями, получить новые навыки и инструменты для улучшения своей деятельности.
Эксперты, спикеры форума, поделились ценными советами и рекомендациями по привлечению финансирования, улучшению информационной открытости, эффективной работе с грантодателями и другими важными аспектами работы НКО.
«Эти знания помогут нам стать еще успешнее и эффективнее в своей деятельности», — подчеркнула Лейла Дзейтова.
Кульминацией масштабного мероприятия стала церемония награждения победителей первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО».