Для ингушских детей из детского сада посёлка Карца провели праздничный концерт ко Дню России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, в рамках мероприятия детей ознакомили с символикой России, провели беседы в рамках формирования представления о своей родной стране.

Отмечается, что Миннац Ингушетии оказал содействие в проведении концерта, организовав приезд и участие Детского хореографического ансамбля «ВайМохк».

«Праздник прошел в тёплой, дружеской обстановке. Детям было очень интересно и весело. Выступление юных артистов никого не оставило равнодушным!», — подчеркнули в межнациональном ведомстве.