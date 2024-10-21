Для ингушских школьников организовали открытый уличный турнир «Битва дворов» 

Как информировали газету «Ингушетия» в Минмолтуре региона, спортивные состязания в Назрани собрали учащихся восьмой городской школы. Главная цель соревнований — поднять на высокий уровень осведомленность ребят о вреде наркотиков и показать, как спорт может стать отличной альтернативой опасным увлечениям.

«Такие турниры развивают у молодежи умение работать в команде, принимать решения в стрессовых ситуациях и стремиться к победам», — подчеркнули педагоги.

Отмечается, что по итогам инициированного молодежным ведомством республики турнира победителям вручили медали и грамоты.