Для ингушских школьников организовали открытый уличный турнир «Битва дворов» 

В Ингушетии провели республиканский открытый уличный турнир «Битва дворов» среди школьников в рамках профилактических антинаркотических мероприятий.
Как информировали газету «Ингушетия» в Минмолтуре региона, спортивные состязания в Назрани собрали учащихся восьмой городской школы. Главная цель соревнований — поднять на высокий уровень осведомленность ребят о вреде наркотиков и показать, как спорт может стать отличной альтернативой опасным увлечениям.
«Такие турниры развивают у молодежи умение работать в команде, принимать решения в стрессовых ситуациях и стремиться к победам», — подчеркнули педагоги.
Отмечается, что по итогам инициированного молодежным ведомством республики турнира победителям вручили медали и грамоты.