Для надежного электроснабжения предгорных сел в Ингушетии реконструируют ЛЭП

Работы выполняются в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса региона, финансируемой из федерального бюджета. Общая стоимость проекта по данному объекту составляет 595 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Реконструируемая линия обеспечивает электроэнергией четыре предгорных населенных пункта Галашки, Мужичи, Алкун и Даттых. В этих сельских поселениях Сунженского района проживает около 11,2 тысячи человек, здесь работают 18 социально значимых объектов, включая санаторно-лесную школу, Сунженскую центральную районную больницу и станцию по борьбе с болезнями животных.

Село Даттых также входит в число особо важных зон контроля энергетиков: на его территории, история которого начинается с 1801 года, расположены более 100 старинных архитектурных и археологических памятников X–XVIII веков, в том числе известный средневековый каменно-ящичный Даттыхский могильник.

План комплексной реконструкции ЛЭП учитывает сложный горный рельеф и разделен на три последовательных этапа. На первом специалисты построили обходной участок длиной 7,5 км: установили 63 металлические опоры и смонтировали 23,5 км провода. Это позволило вывести энергообъект из русла горной реки Асса и полностью исключить риск подтопления опор.

Сейчас работы перешли в активную фазу второго этапа. На отрезке протяженностью 7,4 км предстоит заменить 23 км изношенного провода и 58 опор. К настоящему моменту уже установлены 23 новые опоры.

Заключительный этап начнется весной 2027 года. На финальном семикилометровом участке бригады заменят еще 35 дефектных опор и 21,5 км провода. Дополнительно для защиты линии от прямых ударов молнии и атмосферных перенапряжений будет смонтировано около 22 км грозозащитного троса.

Результатом реконструкции станет обеспечение эффективной пропускной способности ЛЭП, снижение затрат на ее дальнейшее обслуживание, повышение безопасности персонала, также надежности электроснабжения жителей и социальных объектов четырех предгорных сел Сунженского района.