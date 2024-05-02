Для участия в проекте «Время героев» заявки подали 5 участников СВО из Ингушетии 

«Пять наших военнослужащих уже подали заявки на участие в новой кадровой программе. Каждый из них пройдет онлайн-обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Показавшие наилучшие результаты получат приглашение к прохождению образовательной программы «Время героев», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин инициировал этот проект в целях успешной адаптации военных к мирной жизни, позволяя им проявить свои лидерские качества и принести пользу в качестве госслужащих в гражданских структурах.

«Уверен, благодаря этим навыкам наши ребята достойно пройдут все этапы программы и покажут положительные результаты. Желаю им всем успехов», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, в своем Послании Федеральному собранию 29 февраля текущего года Владимир Путин подчеркнул, что участники спецоперации должны стать новой элитой России, для чего и будет запущена программа «Время героев».