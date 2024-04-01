До двух лет колонии грозит жительнице Ингушетии за сбыт поддельного алкоголя

Там уточнили, что 22 января текущего года женщина в своем частном доме в Малгобекском районе продала алкоголь за денежное вознаграждение. Правоохранительные органы также изъяли партию бутылок с алкоголем. Спиртосодержащая жидкость не соответствует нормам безопасности, важным для сохранения здоровья и благополучия потребителей.

Отмечается, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой по части 1 статьи 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На данный момент уголовное дело направлено в суд.