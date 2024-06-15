До конца 2024 года в Ингушетии введут в эксплуатацию подстанцию «Тихая»

Проект принадлежит ООО «Сунжа Групп» и реализуется с целью улучшения инвестклимата на территории субъекта. Основным потребителем электроэнергии от новой подстанции станет тепличный комплекс «Агрокомбинат Сунжа», запуск которого в свою очередь обеспечит круглогодичное выращивание различных овощей.

По словам собеседника издания, работы на объекте проводятся в соответствии с графиком. Здесь уже смонтированы электрогазовые выключатели, трансформаторы тока, разъединители, ограничители напряжения, комплекты жёсткой ошиновки, шинные опоры и порталы на класс напряжения 330 кВт.

Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность в том, что создание дополнительных электрических мощностей всенепременно повлечет за собой повышение уровня инвестиционной привлекательности республики.

«Возводящаяся подстанция призвана обеспечить бесперебойное электроснабжение одного из крупнейших промышленных предприятий, расположенных на территории региона. Это скажется на дальнейшем развитии нашего края и привлечёт новые инвестиции. Помимо прочего, реализация данного проекта поспособствует созданию новых рабочих мест», — подчеркнул руководитель субъекта.

Отмечается, что в рамках вышеуказанного проекта также предусмотрено строительство первого в Ингушетии агропромышленного парка.