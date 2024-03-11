До конца года в Назрани Ингушетии откроется новая школа на 720 мест

Новое учебное заведение возводится в рамках реализации национального проекта «Образование». Состоять образовательное учреждение будет из пяти блоков.

По словам собеседника, в настоящее время рабочие занимаются облицовкой здания, устройством противопожарных резервуаров, монтажом вентиляционной системы и водоснабжения, разводкой электрических сетей, а также внутренней отделкой.

Подрядчиком выступает ООО «Элитспецстрой». Объект, контрактная стоимость которого составляет более 600 млн рублей, планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

«Для нас строительство данного учреждения — огромный подарок. Наши дети наконец-то получат возможность обучаться в должных условиях, в комфортной и современной школе. С нетерпением ждет открытия», — отметила одна из местных жительниц.