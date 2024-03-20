До конца лета текущего года в Назрани Ингушетии появится новый детский сад

Уже возведены стены и перегородки, уложена кровля, проведена гидроизоляция подвального помещения, установлены окна и водосточные системы. Помимо этого, отстроены котельная и трансформаторная подстанция, завершены работы по монтажу подземных инженерных коммуникаций, таких как газопровод, канализация, водопровод и теплотрасса.

«Строители занимаются внешней облицовкой, устройством вентиляционной системы, разводкой электрических сетей. В скором времени на прилегающей к детсаду территории будут установлены теневые навесы, игровые и спортивные площадки, а также появится парковка», — рассказал собеседник издания.

По его словам, дошкольное учреждение представляет собой двухэтажное здание. Здесь предусмотрено всё необходимое: пищеблок, медпункт, кабинеты для занятий, спальни и многое другое.

Отмечается, что сдача объекта в эксплуатацию планируется летом текущего года.