Досрочно завершен ремонт автодороги, связывающей Ингушетию с Кабардино-Балкарией

Ремонтные работы проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность участка составляет более 5 км. Здесь демонтировали изношенное дорожное покрытие, произвели замену старой водопроводной трубы, уложили асфальтобетон в два слоя и модернизировали осветительную систему. Помимо этого, для повышения уровня безопасности во время езды установлены предупредительные знаки, ограждения барьерного типа на обочинах, а также нанесена разметка термопластиком.

«Отремонтированная дорога пролегает через крупные населенные пункты, в черте которых располагается немало социально значимых объектов. Кроме того, здесь налажено регулярное автобусное сообщение, в том числе с районными центрами. Проведенная реконструкция позволит значительно повысить качество транспортной инфраструктуры», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Отмечается, что в Ингушетии в текущем году планируется привести в нормативное состояние около 28 км дорожного полотна в рамках вышеуказанного нацпроекта.