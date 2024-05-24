Досрочно завершен ремонт автодороги, связывающей Ингушетию с Кабардино-Балкарией

В республике с опережением сроков завершили второй этап реконструкции автомобильной дороги «Трасса «Кавказ»-Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минавтодора.
Ремонтные работы проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Общая протяженность участка составляет более 5 км. Здесь демонтировали изношенное дорожное покрытие, произвели замену старой водопроводной трубы, уложили асфальтобетон в два слоя и модернизировали осветительную систему. Помимо этого, для повышения уровня безопасности во время езды установлены предупредительные знаки, ограждения барьерного типа на обочинах, а также нанесена разметка термопластиком.
«Отремонтированная дорога пролегает через крупные населенные пункты, в черте которых располагается немало социально значимых объектов. Кроме того, здесь налажено регулярное автобусное сообщение, в том числе с районными центрами. Проведенная реконструкция позволит значительно повысить качество транспортной инфраструктуры», — подчеркнул собеседник нашего издания.
Отмечается, что в Ингушетии в текущем году планируется привести в нормативное состояние около 28 км дорожного полотна в рамках вышеуказанного нацпроекта.