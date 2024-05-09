Древние речные мельницы обнаружили в горной Ингушетии

Отмечается, что обнаружены три неучтенные речные мельницы, которые расположены по руслу рек в южной части «Среднего Оздика» и в восточных частях комплексов «Меллер», «Верхний Гули».

В основании последнего объекта сохранился арочный камень входного проема. Строения имеют округлую форму, состояние руинированное.

Результаты проведенных работ будут представлены в республиканский комитет государственной охраны объектов культурного наследия для принятия дальнейших мер реагирования.

Ранее наше издание информировало, что представителями реставрационной компании «АСМ Групп» совместно со специалистами Джейрахско-Ассинского государственного музея-заповедника были обследованы два средневековых башенных комплекса — Нижний и Верхний Гаракх. Обнаружены 1 боевая, 3 полубоевые и 27 жилых башен, 7 склепов, каменный родник, 78 стел, а также немало руин и циклопические постройки. К сожалению, практически все выявленные сооружения находятся в аварийном состоянии.

Партнерами проекта по выявлению, изучению и реставрации ОКН на территории Ингушетии выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».