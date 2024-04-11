Два человека погибли в автоаварии в Ингушетии 

Хусейн Плиев

Два человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в республике, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о столкновении двух автомобилей марки Lada Kalina на ФАД «Кавказ» напротив авторынка в городе Сунжа поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 16:35 мск.

Пострадавшие на автомашине скорой помощи и попутном транспорте доставлены травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы.

Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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