Два человека погибли в автоаварии в Ингушетии 

Два человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в республике, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о столкновении двух автомобилей марки Lada Kalina на ФАД «Кавказ» напротив авторынка в городе Сунжа поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 16:35 мск.
Пострадавшие на автомашине скорой помощи и попутном транспорте доставлены травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы.
Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.