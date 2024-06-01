Два человека пострадали при пожаре в Ингушетии

Два человека госпитализированы с тяжелыми ожогами после пожара в республике, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в частном доме на улице Совхозная в сельском поселении Кантышево Назрановского района. Огонь охватил сначала автомобиль, после чего перекинулся на дома соседа и владельца машины. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.
Пострадавших с тяжелыми ожогами доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Причины пожара и обстоятельства происшествия выясняются.
На месте происшествия работали спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи», а также пожарные из первой и 12-й ПСЧ Назрани и сельского поселения Кантышево.