Два человека пострадали при пожаре в Ингушетии

Отмечается, что возгорание произошло в частном доме на улице Совхозная в сельском поселении Кантышево Назрановского района. Огонь охватил сначала автомобиль, после чего перекинулся на дома соседа и владельца машины. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Пострадавших с тяжелыми ожогами доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Причины пожара и обстоятельства происшествия выясняются.

На месте происшествия работали спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи», а также пожарные из первой и 12-й ПСЧ Назрани и сельского поселения Кантышево.