Два кустарно изготовленных боеприпаса разрывного действия обнаружили в Ингушетии 

По словам собеседника издания, близ автодороги «Яндаре-Сурхахи» был выявлен тайник, устроенный в земле на глубине 40 см, в котором находились оцинкованные 10-литровые ведра со следами коррозии массой по 7 кг каждое. Емкости содержали смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, залитой монтажной пеной и промышленным детонатором.

Из-за опасности транспортировки, саперы-взрывотехники управления ФСБ по республике уничтожили боеприпасы, подорвав их на месте обнаружения.