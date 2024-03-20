Две жительницы Ингушетии стали очередными жертвами дистанционных мошенниц

Представившись сотрудницей банка, неизвестная ввела в заблуждение женщину, проживающую в Назрани, оформила на нее кредит в размере 215 тыс. рублей, из которых 130 тысяч похитила.

Другая мошенница под предлогом продажи мебели по объявлению, размещенному в популярной социальной сети на канале Mebel_likvidacia, обманула жительницу Сунженского района, которая перевела ей 27 тыс. 500 рублей.

В действиях злоумышленниц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России. Ведется проверка.