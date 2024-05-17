Двое жителей Ингушетии получили около 12 млн рублей социальных выплат за липовые травмы

По данным полиции, в 2009 году женщина 1959 года рождения и мужчина старше ее на три года представили в государственный внебюджетный фонд поддельные документы о получении ими производственной травмы. Оба они были указаны как работники строительной фирмы.

На протяжении почти 15 лет мошенники получали пенсионные выплаты в связи с утратой профессиональной трудоспособности. За это время женщина незаконно получила 5,7 миллионов рублей, а житель Назрани — 6,2 млн рублей.

На основании информации, полученной от сотрудников управления уголовного розыска МВД по республике, следственный отдел ОМВД Назрани возбудил два уголовных дела по части 4 статьи 159.2 УК России.

В данный момент следствие по этим делам продолжается. Подозреваемых не стали заключать под стражу, они находятся под подпиской о невыезде.