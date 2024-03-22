Двое жителей Ингушетии присвоили земельные участки на 3 млн рублей

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, двое жителей региона в период с 25 января 2021 года по 11 октября 2022 года, использовав поддельные документы, завладели тремя земельными участками стоимостью более 3 млн рублей.

В отношении мужчин следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Один из подозреваемых заключен под стражу, второго разыскивает полиция.