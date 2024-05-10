Двое жителей Ингушетии присвоили земельный участок стоимостью 450 тыс. рублей 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, мужчины причинили субъекту ущерб в крупном размере на сумму более 450 тыс. рублей.

Межрайонным отделом следственной части ГУ МВД России по СКФО по материалам при содействии ВОГ министерства внутренних дел в регионе в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России.

В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, местонахождение второго устанавливается.