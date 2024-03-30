Двое жителей Ингушетии заплатили мошенникам за снегоход и лодочный мотор более 65 тыс. рублей 

Первый потерпевший рассказал правоохранителям, что 18 января текущего года неизвестный в ходе общения через мессенджер WhatsApp под предлогом продажи снегохода завладел его деньгами.

Мужчина перевел 53 865 рублей на счет, открытый на имя «Андрея Евгеньевича».

Второй обманутый покупатель по объявлению, размещенному в сети «Интернет», хотел приобрести лодочный мотор «Ветерок 8М» у некоего «Даниила Петровича» и потерял 11 300 рублей.

Злоумышленникам вменяется статья 159 УК России, ведется проверка.