Двух осужденных перевели в тюрьмы ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии

«Близкие родственники двух осуждённых, которые отбывают наказание в Самарской и Ростовской областях, обратились к Уполномоченному по правам человека в республике. Они попросили помочь перевести осуждённых членов семьи в исправительные учреждения, расположенные ближе к месту проживания родных», — рассказал собеседник.

Заявители отметили, что их семьи не имеют финансовой возможности навещать осуждённых из-за того, что места отбывания наказания территориально удалены от региона.

Уполномоченный по правам человека рассмотрел обращения, после чего обратился во ФСИН России. В результате осуждённых перевели для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН России по Ставропольскому краю.