Двух водителей-лихачей задержали в столице Ингушетии

Отмечается, что 42-летний житель сельского поселения Кантышево Назрановского района находился за рулем Lada Vesta, его 32-летний односельчанин управлял «Волгой». Водители и автомобили были доставлены в отделение полиции.

В отношении лихачей составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП России (выезд на полосу встречного движения). Полицейскими с ними проведена профилактическая беседа.

Правоохранители напоминают автомобилистам о том, что несоблюдение скоростного режима является одним из наиболее распространенных нарушений ПДД. Зачастую это приводит к трагическим последствиям.