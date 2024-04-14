Двух жителей Ингушетии задержали с марихуаной 

В пресс-службе МВД по региону газете «Ингушетия» сообщили, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до трех лет.