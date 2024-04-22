Джитсеры из Ингушетии выступили на чемпионате Европы

«В весовой категории до 77 кг в разделе NO-GI среди профессионалов по чёрным поясам финалисты разделили первое и второе место. Эта победа стала очередным подтверждением высокого уровня мастерства наших спортсменов», — рассказал собеседник.

По его словам, Илез Хашагульгов — главный тренер «Academy Jiu-Jitsu Sunja, представляющий спортивный клуб «Чингиз» и зал Brasa Russia. Ислам Мамилов представлял школу Athletic Academ» и зал Davi Ramos Jiu-Jitsu Academy.

«В итоге титул чемпиона Европы достался Исламу Мамилову. Илез Хашагульгов завоевал серебряную медаль», — прокомментировал Тагир Хамхоев.

Добавим, что соревнования прошли 21 апреля в Стамбуле.

Ранее наше издание информировало, что Илез Хашагульгов завоевал золотую медаль на Национальном чемпионате Турции по джиу-джитсу.