Джитсеры из Ингушетии выступили на чемпионате Европы

Илез Хашагульгов и Ислам Мамилов приняли участие в чемпионате Европы по джиу-джитсу Abu Dhabi Ajp No-Gi Europe Continental Jiu-Jitsu ChampionshIP 2024, который прошел 21 апреля в Турции, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«В весовой категории до 77 кг в разделе NO-GI среди профессионалов по чёрным поясам финалисты разделили первое и второе место. Эта победа стала очередным подтверждением высокого уровня мастерства наших спортсменов», — рассказал собеседник.
По его словам, Илез Хашагульгов — главный тренер «Academy Jiu-Jitsu Sunja, представляющий спортивный клуб «Чингиз» и зал Brasa Russia. Ислам Мамилов представлял школу Athletic Academ» и зал Davi Ramos Jiu-Jitsu Academy.
«В итоге титул чемпиона Европы достался Исламу Мамилову. Илез Хашагульгов завоевал серебряную медаль», — прокомментировал Тагир Хамхоев.
Добавим, что соревнования прошли 21 апреля в Стамбуле.
Ранее наше издание информировало, что Илез Хашагульгов завоевал золотую медаль на Национальном чемпионате Турции по джиу-джитсу.