Единое пособие в Ингушетии назначено более 23 тыс. детей

Как сообщили газете «Ингушетия» в ОСФР по республике, при назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Важно, чтобы родители и дети, на которых назначается единое пособие, были гражданами страны и постоянно проживали в России.

«Данная выплата назначается в формате социального казначейства. Это значит, что для ее получения родителям, как правило, достаточно только подать заявление через портал государственных услуг. Остальные сведения проверяются в рамках межведомственного взаимодействия. Для удобства родителей в одном заявлении можно указать сразу всех детей до 17 лет, оформив, таким образом, выплату на каждого ребенка», — отметил управляющий отделением СФР Зубейр Евлоев.

В фонде напомнили, что ежемесячное пособие на ребенка выплачивается в размере 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума на детей. В Ингушетии в 2024 году он составляет 7147 (50%), 10 720 (75%) и 14 294 рубля (100%).

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, также выплачивается в размере 50%, 75%, 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В республике он равен 7916 (50%), 11 874 (75%) и 15 833 рублям (100%).

Отметим, что единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3-х лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.