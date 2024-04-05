Единороссы Ингушетии проверили качество питания в одной из школ Сунженского района

Прежде всего участники «партийного десанта» провели мониторинг соответствия реализуемых блюд утвержденному меню, вкусовые качества пищи, подбор продуктов и блюд в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, санитарное состояние обеденного зала, соблюдение графика приема еды, соблюдения правил личной гигиены учащимися.

Было особо отмечено, что за свежестью поставляемых продуктов следит родительский комитет.

«Наша проверка показала, что учащиеся получают полноценное и качественное питание. Мониторинг школьного питания проводится в рамках Народной программы «Единой России» и находится на особом контроле партии», — сказал собеседник издания.