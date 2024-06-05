Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции улицы Шаймиева в Назрани

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональной отделении партии «Единая Россия», благоустройство улицы было проведено в рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги».

Подчеркивается, что на объекте благоустройства осуществлены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

По словам участников «партийного десанта», работы выполнены качественно и в срок.

По результатам рейда участники провели «круглый стол», где обсудили реализацию Народной программы в Назрани.