Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции улицы Шаймиева в Назрани

Павел Цороев
Фото:
РИК «Единая Россия»

Единороссы Ингушетии провели мониторинг качества работ, проведенных в ходе реконструкции улицы Шаймиева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональной отделении партии «Единая Россия», благоустройство улицы было проведено в рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги».

Подчеркивается, что на объекте благоустройства осуществлены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

По словам участников «партийного десанта», работы выполнены качественно и в срок.

По результатам рейда участники провели «круглый стол», где обсудили реализацию Народной программы в Назрани.

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