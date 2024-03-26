Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в Малгобеке

В инспекционном выезде приняли участие депутаты городского совета. Важный социальный объект готовится к открытию в этом году.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в двухэтажном здании размещены групповые комнаты, раздевалки, игровые зоны, спальни, буфет, медицинский блок и студия для занятий по изобразительному искусству.

«Проектом также предусмотрена игровая зона, которая включает в себя физкультурные и групповые площадки. Мы удовлетворены ходом строительства. Детский сад будет полезным и удобным объектом для жителей города», — отметил секретарь МО партии в г. Малгобеке Усман Евлоев.

Также была подчеркнута важность развития детей и предоставления им качественного образования и воспитания. В рамках Народной программы в дошкольных учреждениях региона создаются самые современные условия, отвечающие требованиям нового времени.