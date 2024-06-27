Единороссы Ингушетии проверили общественные территории Назрани 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии ЕР, активисты осмотрели аллею по пр. Базоркина напротив МКД № 8; прилегающее к амбулатории пространство по ул. Дидигова в Насыр-Кортском АО и улицу Цечоева в районе «Центр-Камаз».

Отмечается, что работы на указанных территориях стартовали недавно. Участники выезда обсудили с подрядчиком дальнейшие шаги по улучшению городской среды, рассмотрели планы по ремонту дорог, установке уличного освещения и обустройству зоны отдыха по улице Дидигова.

«Воплощение в жизнь проекта «Городская среда» — создание уютных дворов и современных общественных пространств — один из краеугольных камней Народной программы «Единой России», — подчеркнул член Генсовета, секретарь МО партии в Назрани Юсуп Богатырев.