Единороссы Ингушетии проверили шестой детсад в Назрани

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба РИК ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участники партдесанта провели мониторинг детсада № 6 в Назрани, объект был сдан в текущем году в рамках реализации федерального проекта ЕР «Новая школа».

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Единой России, в двухэтажном здании расположились групповые комнаты, раздевалки, игровые зоны, спальни, буфет, медицинский блок и студия для занятий по изобразительному искусству. Также существуют кабинеты психолога и логопеда.

Отмечается, что зона игровой территории включает в себя физкультурные и групповые площадки. Активисты оценили положительно результаты строительных работ и отметили, что детское учреждение будет радовать жителей города.

По итогам контрольного мероприятия его участники организовали «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы на территории г. Назрань. 

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