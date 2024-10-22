Единороссы Ингушетии проверили строительство Дома культуры в Джейрахе

Активисты посетили строительную площадку, где председатель Джейрахского районного совета Абдул-Хамид Дзауров и его заместитель Ислам Ахриев осуществляли контроль над ходом стройки.

Планируется, что объект будет завершен в декабре текущего года. Новое культурное учреждение будет трехэтажным с цокольным этажом и общей площадью 1377 квадратных метров. В здании предусмотрены актовый зал на 200 мест, библиотека, помещения для питания и обслуживания посетителей, а также комнаты для различных кружков и секций.

Партийцы выразили удовлетворение ходом работ и подчеркнули важность нового Дома культуры для местного населения. Этот объект станет ключевым элементом развития культурной жизни как в отдаленном поселении, так и в республике в целом, создавая благоприятные условия для досуга и общения жителей.

«Мы надеемся на скорейшее завершение строительства. Хочется, чтобы в новом центре культуры можно было организовывать множество познавательных и развлекательных мероприятий для жителей района», — отметили представители партии.