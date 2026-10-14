Сотрудники УГИБДД провели встречу с врачами Назрановской детской поликлиники 

Главная цель таких бесед: объединить усилия полиции и врачей для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Медицинские работники первыми сталкиваются с последствиями аварий и регулярно общаются с родителями, поэтому их участие в пропаганде безопасности имеет особое значение.

Инспекторы ознакомили врачей с актуальной статистикой аварийности в регионе. Особое внимание уделили правилам перевозки детей. Медперсоналу напомнили о необходимости разъяснять молодым родителям, включая будущих мам, важность использования детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности с первых дней жизни ребенка.

Отмечается, что такие мероприятия позволяют использовать авторитет медицинских работников, чтобы донести до водителей простую мысль о том, что безопасность ребенка в машине, как главного пассажира, зависит от взрослых.