Единороссы Ингушетии в штормовую погоду организовали в Магасе раздачу зонтов

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, возможность получить зонт прямо на улице в такой момент стала неожиданным и приятным сюрпризом для людей.

«Забыла зонт дома, а тут их как раз прямо на улице раздают!», — сказала одна из участниц акции, выражая благодарность за такую оперативную помощь.

