Единороссы Ингушетии в штормовую погоду организовали в Магасе раздачу зонтов

Жители и гости г. Магас 13 июня столкнулись с неожиданным сильным ливнем с градом, который застал многих врасплох, единороссы в связи с этим оперативно провели акцию по раздаче зонтов.
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, возможность получить зонт прямо на улице в такой момент стала неожиданным и приятным сюрпризом для людей.
«Забыла зонт дома, а тут их как раз прямо на улице раздают!», — сказала одна из участниц акции, выражая благодарность за такую оперативную помощь.