Экологический субботник прошел в Сунженском районе Ингушетии

В мероприятии приняли участие сотрудники местной администрации, а также неравнодушные жители. Совместными усилиями им удалось собрать более 580 мешков мусора.

«Сам факт наличия такого количества отходов в столь живописном районе нашей республик вызывает грусть. Хотелось бы напомнить, что бережное отношение природе — это не просто прихоть, а необходимость. Пользуясь случаем, призываем население Ингушетии бережнее относиться к окружающей среде и не быть равнодушными к проблеме ее загрязнения. Помните, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — подчеркнул представитель регионального Минприроды.

Отмечается, что помимо этого в предстоящие выходные также запланировано провести комплекс работ по очистке русла реки от антропогенного и бытового мусора.