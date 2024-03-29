Экологическую акцию по очистке берегов реки Сунжа проведут в Ингушетии 

Субботник пройдет в рамках Всероссийской акции «Вода России» в столице субъекта. Сбор участников мероприятия в 10 часов у строительного рынка «Магас», сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве.

«При себе обязательно иметь хорошее настроение и позитивный настрой, а мы предоставим весь необходимый инвентарь для уборки», — отметил собеседник издания.

Ранее мы информировали, что республика в очередной раз одержала победу в номинации «Самое массовое мероприятие», участвуя в акции «Вода России».

В 2023 году в мероприятиях по очистке водных объектов от различного рода мусора приняли участие 176 тыс. человек.