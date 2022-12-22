ООО «АТМ», «РИАК», АО «Агрокомплекс «Сунжа», ООО «Агрокомбинат «Сунжа» и «Сад-Гигант Ингушетия» являются основными производителями в регионе, выпускающими продукцию на внутренний и внешний рынок.

«Обеспечение роста качественных и различных по своему направлению промышленных производств под знаком «Сделано в Ингушетии» — одна из магистральных задач, которые мы ставим сегодня. Инвестиционный климат в республике зависит от готовности региональной власти взаимодействовать с предпринимателями и оказывать им содействие. Их успех ведет к развитию Ингушетии за счет пополнения бюджета субъекта, создания рабочих мест для жителей, от этого зависит в целом наше процветание», — отметил Махмуд-Али Калиматов, открывая совещание.

Количество наемных работников, задействованных на данных предприятиях, составляет 3075 человек. Согласно налоговой отчетности за 9 месяцев 2022 года сумма выплаченной заработной платы специалистам составляет 330,7 млн рублей.

Общий доход, полученный от реализации товаров (работ, услуг) по указанным организациям в уходящем году, составил 1210,3 млн рублей, а сумма уплаченных в 2022 году налогов в консолидированный бюджет России составляет 114,4 млн руб., в том числе НДФЛ — 51,2 млн руб.

При этом стоит отметить, что организациям оказана государственная поддержка в виде предоставления налоговых и иных льгот, а срок действия статуса инвестора перечисленных предприятий закончился, за исключением ООО «Агрокомбинат «Сунжа».

Кроме того, производства Ингушетии, включая страховые взносы, осуществили порядка 300 млн выплат.

Завод «АТМ», открытый на территории промышленно-инвестиционной площадки г. Карабулака, выплатил 30,4 млн руб. за 2021 год и 39,9 млн руб. за этот. Рынок сбыта продукции предприятия: центральная Россия, Дагестан, Чечня, Пятигорск, Ростов, экспорт в страны СНГ.

ООО «РИАК» обеспечило 25,9 и 25,5 млн руб. за 2021 и 2022 годы соответственно. Реализуется продукция через центр «Торговая компания «РИАК», зарегистрированный в городе Москве, посредством договора комиссии.

Также осуществлен технический запуск проекта ООО «ЗАС РИАЛ». Ввод заключительного этапа объекта планируется во втором квартале 2023 года. Их выплаты пока составили 2,3 млн руб. в 2021 г. и 12,7 млн руб. в 2022 г. Сбыт аналогично происходит через торговый дом «Торговая компания РИАК». В 2022 году собственнику предприятия удалось организовать первые экспортные поставки за границу.

АО «Агрокомплекс «Сунжа» выплатил за 2021 год 8,1 млн рублей, за 2022 год — 10 млн руб. Реализация продукции осуществляется через российскую розничную торговую компанию «X5 Retail Group».

«Сад-Гигант Ингушетия» обеспечило 153,2 и 196,4 млн руб. поступлений за 2021 и 2022 годы соответственно. Договоры купли-продажи заключены между ООО и торговыми сетями АО «Тандер», «X5 Retail Group».