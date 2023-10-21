Самые молодые предприниматели живут в Ингушетии, а самые опытные — в Адыгее

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Аналитики Деловой среды (дочерняя компания Сбера) рассказали, кто и какой бизнес регистрировал в третьем квартале 2023 года в южных регионах страны, а также выяснили, где живут самые активные начинающие предприниматели.

Исследование показало, что 90% предпринимателей Юга России и СКФО сделали выбор в пользу регистрации ИП. И только 10% открыли ООО. Более 60% всех новых бизнесов запустили предприниматели в Южном федеральном округе и около 40% — в СКФО.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер помогает жителям Юга России и СКФО в обучении и в максимально комфортном открытии бизнеса. В наших регионах традиционно быстро растут оптовая и розничная торговля, транспорт, строительство и операции с недвижимостью. На них в июле-сентябре 2023 года пришлось суммарно около 90% регистраций бизнеса. Причем, около трети всех новых компаний открыли в Краснодарском крае. Отмечу и растущий весь год тренд на „омоложение“ бизнеса: почти половина от всех открывших своё дело — от 18 до 35 лет. Быстро растёт число таких предпринимателей в Ингушетии, Дагестане, Чечне и на полуострове Крым. А в возрасте от 36 лет и старше регистрируют бизнес чаще всего в Адыгее, Ростовской области и Карачаево-Черкесии».

Соотношение мужчин и женщин, оформивших свое дело, практически не изменилось: 56% и 44% соответственно. Самым «мужским» регионом стала Ингушетия, где три из четырёх бизнесов регистрируют мужчины. А в Карачаево-Черкесии 53% женщин открыли своё дело — это самый высокий показатель среди всех регионов Юга России и СКФО. При этом, более трети от всех зарегистрировавших бизнес женщин в южных регионах страны живут в Краснодарском крае.

Для подсчета данных Деловая среда проанализировала более 40 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в третьем квартале 2023 года. Чтобы исключить эффект низкой базы, в рейтинг были включены сферы предпринимательства и субъекты РФ, где за прошедший квартал открылось более 500 новых бизнесов.

 

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