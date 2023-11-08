Сбер открыл пятый розничный офис на полуострове: до конца года филиальная сеть банка вырастет в Крыму до пятнадцати отделений

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Сегодня Сбер открыл второй офис на территории Севастополя. Отделение находится в крупном жилом районе города, рядом с популярными торговыми центрами и зонами отдыха, на первом этаже жилого дома по адресу: проспект Генерала Острякова, 80. Для удобства клиентов новый офис работает в расширенном режиме: по будням с 8:30 до 20:00, по выходным обслуживание розничных клиентов будет проводиться с 9:00 до 19:00. Офис оборудован детской игровой локацией и банкоматами последнего поколения.

На сегодняшний день в Республике Крым и городе Севастополе действует пять офисов для розничных клиентов, а также три специализированных офиса для обслуживания юридических лиц. Банкоматная сеть достигла 118 устройств, в том числе почти 40 в Севастополе.

Напомним, что Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте, затем — офис в Севастополе, а в июле — офис в Керчи. В конце октября Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников на открытии первого офиса в Симферополе отмечал:

«Сервисы Сбера пользуются высоким спросом в Крыму. Отделения в Ялте, Севастополе и Керчи ежедневно посещают более 1,5 тыс. человек. С мая по сентябрь при поддержке банка уже более 1,6 тыс. семей купили жильё с использованием ипотеки на сумму более 6,3 млрд рублей. По состоянию на 1 октября предприниматели из Крыма открыли в Сбере более 6 тыс. расчётных счетов и получили свыше 1,3 тыс. кредитов на развитие. Это и поддержка крупных инвестпроектов, и помощь начинающим предпринимателям. Кроме того, Сбер активно развивает безналичную оплату в Крыму: в торгово-сервисных предприятиях полуострова установлено почти 3 тыс. pos-терминалов Сбера».

Сегодня Герман Греф в кулуарах форума Финополис сообщил, что всего до конца года филиальная сеть банка в Крыму составит 15 офисов. За полгода офисы Сбера в Крыму посетили 106 тысяч человек. «Люди активно берут ипотеку, потребительские кредиты, оформляют кредитные карты. Наш розничный кредитный портфель в Крыму уже превысил 9 миллиардов рублей, а доля на рынке жилищного кредитования достигла 13%. Объем одобренных кредитов бизнесу составил 46 миллиардов рублей», — рассказал он.

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