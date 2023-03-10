Стоит отметить, что интерес к олимпиаде с годами лишь растет. Так, в 2021 году в ней участвовали более 800 тысяч школьников, а в 2022 году — более 1,6 млн подростков. В этом году в олимпиаду впервые включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок. Участникам также предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис.

Интерактивный формат олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству, по мнению его организаторов, является эффективным инструментом для приобретения необходимых знаний и вовлечения детей в изучение тем о правильном взаимодействии с деньгами. Решая задания, которые представляют собой близкие к реальной жизни ситуации, участники получают представление о том, как развивать свой бизнес, как ставить финансовые цели, какие существуют способы вложения средств: ведь умение грамотно распоряжаться деньгами остается одним из ключевых навыков для комфортной жизни любого человека. Задания составлены с учетом ситуаций, с которыми сталкиваются ребята разных возрастов. Такой подход позволяет обрести уверенность и преодолеть психологические барьеры. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь: участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

К слову, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» школьники уже с 14 лет могут получить грант на развитие своего дела, а также пройти обучение и понять, как начать свой бизнес. Первые шаги на этом пути как раз можно сделать с помощью олимпиады. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от «Учи. ру».

— Школьникам потребуются только компьютер или планшет и интернет, — рассказала газете «Ингушетия» помощник заместителя председателя правительства — министра образования и науки Ингушетии Заира Манкиева. — У олимпиад в формате онлайн множество преимуществ. Выполнять задания можно из любого населенного пункта. Так уравниваются в правах дети из больших городов и малых населенных пунктов. На каждое задание предусмотрена обратная связь: школьникам дается возможность понять, какое из решений считается максимально эффективным. Результат известен сразу же: работа проверяется автоматически. Подобный формат подсознательно ассоциируется с отдыхом и развлечением, что любят подростки. Олимпиада создана именно для детей, и организаторы надеются на честность и самостоятельное выполнение заданий. Однако в любом случае специальные алгоритмы помогут вычислить, привлекались ли взрослые для помощи или нет.

Добавим, что олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.