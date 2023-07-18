От Республики Ингушетия участие приняли: директор Фонда поддержки предпринимательства Хаваж Бузуртанов и вице-президент ТПП региона Пятимат Цечоева.

«Программа «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» — это проект, который стартовал еще в 2016 году, ежегодно он был направлен на развитие управленческих команд субъектов Российской Федерации. В прошлом году совместно с Министерством экономического развития мы перезапустили программу, и она была нацелена на внедрение инвестиционного стандарта. В этом году мы решили провести такие форумы во всех федеральных округах. Это помогает намного лучше наладить контакты внутри территории, и, что самое главное, пообщаться с региональными инвесторами. Реализовать принципы инвестиционного стандарта — это прекрасно, но этого бывает недостаточно, не хватает голоса инвестора. В рамках форума мы реализуем краш-тесты с инвесторами, и это помогает достигать лучших результатов. Важно, что люди, которые приезжают на форум, становятся друзьями и продолжают обмениваться управленческими решениями друг с другом. Кроме того, у управленцев есть возможность спросить совета у своего коллеги из другого региона», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора центра «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС Олег Кондратенко.

Участников мероприятия поприветствовал директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов: «Я очень признателен всем, кто приехал сюда поработать, узнать новое и поделиться своим опытом. Каждый из вас, являясь профессионалом в своей области, находит оптимальные маршруты для привлечения инвестиций. На площадке форума вы сможете обменяться опытом с коллегами, найти совместные решения. Надеюсь, что здесь смогут стартовать и межрегиональные проекты».

Он поблагодарил организаторов за мероприятие, которое позволило собрать на площадке вуза два федеральных округа.

«Инвестиции, на сегодняшний день, — локомотив нашего экономического развития, — это и инфраструктурные объекты, и новые рабочие места, и развитие всех отраслей экономики. Насколько они будут эффективны, это будет зависеть от вас. Заинтересованного общения и плодотворной работы!», — подчеркнул главный советник департамента по вопросам экономического, социального развития аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Дмитрий Петрухин.

«Всю ту базу, которая у вас есть необходимо использовать для сегодняшней и завтрашней работы. Наша с вами задача — сформулировать максимально конкретные, ощутимые, значимые предложения по улучшению инвестиционного климата на территории нашей страны», — отметил Евгений Подшивалов, директор центра развития регионов ВШГУ РАНХиГС.

После официального открытия директор ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» Александр Савченко рассказал об опыте внедрения инвестиционного стандарта в Ставропольском крае.

Позже участников разделили на группы для проведения стратегической сессии. Управленцы прошли краш-тест с инвесторами, на котором они смогли подробно узнать запрос инвесторов.

Пятигорск является четвертой площадкой, аналогичные форумы уже прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, в Поволжье.

В форуме приняли участие управленцы из Астраханской области, Волгоградской области, Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Луганской Народной Республики, Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Калмыкия, Республики Крым, Республики Северная Осетия-Алания, Ростовской области, Севастополя, Ставропольского края, Чеченской Республики, Херсонской области.