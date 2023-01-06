Об этом на рабочей встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым сообщила руководитель Минэкономики Эсет Тумгоева.

По ее словам, более 3,1 тыс. предпринимателей смогли получить в 2022 году поддержку через центр «Мой бизнес». Это — консультации по вопросам ведения бизнеса, образовательные услуги, организация участия во всероссийских и международных выставочных и ярмарочных мероприятиях.

Для поддержки бизнеса предпринимателям оказывается грантовая помощь, микрозаймы и поручительства. Также министерство инициировало снижение налоговой ставки с 6% до 2% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения «доходы».

Министерством экономического развития в минувшем году проводилась работа по улучшению делового климата и Национального рейтинга состояния инвестклимата, легализации «теневого бизнеса», реанимации простаивающих предприятий, реализовывались четыре крупных инвестиционных проекта.

«Улучшение инвестиционной привлекательности республики и наращивание предпринимательского ресурса — приоритетное направление деятельности нашего министерства. В связи с чем, в этой сфере приняты 4 закона Ингушетии, утвержден перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение, создан институт инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях, утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна», — рассказала Тумгоева.

Министр напомнила, что в 2021 году регионом была разработана и презентована в Совете Федерации модель экономического развития республики, в которую входят пять «прорывных» проектов общей стоимостью свыше 13,5 млрд рублей. На данный момент уже проведена работа по уточнению параметров этих проектов, за каждым из которых закреплены кураторы из региональных органов исполнительной власти. К примеру, Минэкономразвития республики сопровождает проект строительства тепличного комплекса на площади 22 га для агрокомплекса «Сунжа».

Большой объем работы министерство проделало и в части улучшения условий ведения бизнеса. Сейчас в регионе действует разветвленная система поддержки инвесторов, введен режим «единого инвестиционного окна», институт инвестиционных уполномоченных, определены инвестиционные ниши в различных отраслях, рассмотрено 37 обращений инициаторов инвестпроектов, которые включены в реестр. Благодаря этой работе на данный момент инвестиционный портфель республики состоит из 46 проектов.

В 2022 году на территории региона реализовывались крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство птицеводческого комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10 тыс. тонн в год, первая очередь проекта была полностью завершена в 2021 году, теперь ведется работа по реализации второй очереди. Также велось создание первого на Северном Кавказе завода по производству детских санитарно-гигиенических средств, завода алюминиевых изделий и реконструкция комбината строительных материалов «Неон».

«Я понимаю, что это нелегко, когда пандемия коронавируса внесла свои коррективы, а также санкционное давление на страну в связи с проведением специальной военной операции. Но даже в этих условиях вы сумели удержать позиции. Самое главное — это грамотное прогнозирование и понимание, какие отрасли нужно развивать в будущем. Необходимо принимать участие во всех федеральных проектах и программах, куда мы можем попасть, собирать оперативно. Я вам искренне благодарен за работу и передайте мою благодарность коллективу министерства за то, что в нелегких условиях они добросовестно выполняют свою работу», — оценил работу ведомства Калиматов, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Немаловажную роль в развитии экономики республики играет и сотрудничество с другими регионами, а также странами. К примеру, в 2022 году Минэкономики принимало участие в различных мероприятиях всероссийского и международного масштабов. Весной прошедшего года делегация Ингушетии побывала в Республике Беларусь для презентации инвестиционного и экономического потенциала региона.

Кроме того, министерством был организован приезд делегации Карелии, по итогам визита стороны договорились усилить взаимодействие двух регионов в части поставок овощей, фруктов и индейки в Карелию, а природного камня и древесины в Ингушетию.

«В 2023 году с участием Минэкономразвития планируется реализация четырех крупных инвестпроектов, а также сопровождение и контроль за ходом реализации пяти «прорывных» проектов. Уверена, что сплоченная работа профессиональной команды министерства экономического развития при поддержке других исполнительных органов власти позволит добиться всех поставленных задач», — подчеркнула Тумгоева.

Министр напомнила, что в сентябре в регионе состоялся VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022», результатом которого стало подписание 10 соглашений на общую сумму свыше 4 млрд рублей. В рамках форума была организована многопрофильная выставка продукции производителей республики и других регионов России, которая предоставила возможность предприятиям и организациям наладить взаимовыгодное сотрудничество. В нынешнем году ведомство намерено в очередной раз провести форум и улучшить результаты его работы.