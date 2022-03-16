«Перед властями и всеми жителями республики сегодня стоит задача с минимальными потерями и насколько возможно эффективно преодолеть ситуацию, вызванную санкциями против нашей страны. Резервы и условия для успешного достижения этой цели у нас есть. Правительство Российской Федерации принимает целый пакет антикризисных мер, которые мы в Ингушетии должны использовать во всех сферах деятельности, по отраслям экономики и социальному блоку», — отметил он, открывая совещание.

Среди приоритетов в работе правительства региона Махмуд-Али Калиматов выделил недопущение каких-либо задержек по социальным выплатам и продовольственного коллапса. По его словам, стоит задача тщательного анализа вероятных сценариев развития экономики республики в продиктованных условиях.

По мнению руководителя субъекта, вопрос достатка провизии для республики — это вопрос поддержки ее сельхозпроизводителей.

«У нас большой аграрный, животноводческий потенциал, который надо максимально реализовать. В первую очередь провести все необходимые работы по подготовке к посевной кампании, провести ее в срок и на качественном уровне», — сказал Калиматов.

Он также подчеркнул, что федеральным центром для сельского хозяйства создаются дополнительные благоприятные условия, которые важно использовать. Информация по всем программам, инициируемым Минсельхозом России, должна быть доведена до них, региональные власти должны всячески содействовать доведению бюджетных средств по господдержке до сельхозтоваропроизводителей. В текущем году предусмотрено бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки в размере 375,4 млн руб. в агропромышленной отрасли.

При этом ведется работа по сдерживанию роста цен, составлен график проведения еженедельных продовольственных ярмарок с 12 марта по 29 апреля 2022 г. во всех районах республики. На данной платформе, по данным Минсельхоза Ингушетии, реализуются местные продукты по ценам ниже рыночных на 15-20%.

На сегодняшний день в республике остро стоит вопрос строительства овощехранилища. Из-за его отсутствия овощная продукция сельхозпредприятиями выращивается в недостаточном объеме и продается с полей, по причине чего ее приходится импортировать свыше 89% от рекомендуемых размеров потребления.

Кроме того, на встрече было дано поручение оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в нынешней ситуации. При этом стоит отметить, что представители бизнеса, реализующие инвестиционные проекты в регионе, продолжат деятельность при поддержке республиканских властей.

Отдельно на заседании была рассмотрена сфера строительства. В Ингушетии на стадии реализации находится значительное количество вступающих в строй и возводимых социальных объектов, для которых необходимо обеспечить продолжение начатых работ и сдачу их в эксплуатацию.

В настоящее время в строительной отрасли отмечается резкое подорожание строительных материалов и оборудования. Минстроем Ингушетии, в целях поддержания субъектов отрасли, задействованных на объектах государственного заказа, проводится следующая работа: организован сбор оперативной информации о финансовом состоянии застройщиков, росте цен; подготовлены и направлены в Минстрой России предложения по поддержке строительной отрасли, в том числе упрощение конкурсных процедур и возможностей изменения проектной документации, продление действия программы льготного ипотечного кредитования и механизма компенсации застройщикам.

«Реализуя определенную трансформацию экономики региона, для ответа на санкционные ограничения, предстоит решать задачу замещения товаров и услуг из-за рубежа товарами и услугами местного производства. Введение санкций позволит нам активировать производственные мощности и отказаться от продовольственной зависимости, показатель которой пока у нас остается высоким», — добавил в заключение Глава республики.