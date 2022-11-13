«Перечень состоит из 11 объектов, из которых до конца 2022 года планируется запустить комбинат детского питания и светодиодный завод», — сказал корреспонденту газеты «Ингушетия» представитель министерства.

По данным собеседника издания, за счет федеральных и региональных институтов развития и кредитных организаций планируется выделить финансирование на увеличение мощности выпускаемой продукции птицекомплекса «Южный», закупку оборудования для комбината строительных материалов, завода по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест Бренд».

По состоянию на 1 ноября 2022 года Минэкономразвития Ингушетии отчиталось о полном исполнении обязательств по привлечению внебюджетных средств завода алюминиевых сплавов.

Активные усилия всеми инвестиционными уполномоченными региона принимаются по определению наиболее эффективных форм реализации ряда предприятий. Речь идет о картонажной фабрике, кирпичном заводе «Гиперпресс», стекольном заводе, газотурбинной электростанции.

При содействии полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки на базе ГУП «Кавдоломит» создается индустриальный парк «Джейрах», резидентами которого станут предприятия горно-перерабатывающей отрасли.

Власти региона рассчитывают, что эффекты от реализации названых проектов будут способствовать усилению экономической безопасности в условиях нынешних реалий.

По данным собеседника издания, власти республики намерены перезапустить в этом году за счет внебюджетных источников комбинат детского питания на базе предприятия в Назрановском районе, простаивающего на протяжении нескольких лет. Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовой продукции в смену.

Общий объем финансирования инвестпроекта — 149 млн руб. Инвестор ООО «АВА» вложит в перезапуск 45 млн руб. собственных средств, а также привлечет заемные в размере 104 млн руб.

По информации Минэкономразвития, целью проекта является обеспечение населения качественным продуктом в доступной ценовой категории (детское питание для детей с 6 месяцев, а в дальнейшем различные снеки). Предварительно в производственном здании планируется провести ремонтные работы, привести в нормативное состояние коммунальные системы и вентиляционную систему, приобрести новое упаковочное оборудование, закупить сырье и материалы, нанять и обучить персонал.

Кроме того, предполагается построить дополнительное складское помещение, закупить для этого оборудование общей стоимостью 68 млн руб.

Срок реализации проекта: с 2022 года (с момента передачи государственного имущества и выделения земельного участка) по первый квартал 2024 года.

Его реализация позволит создать более 80 постоянных рабочих мест.

Первый в Ингушетии комбинат детского питания за 280 млн рублей открыт в Назрановском районе в ноябре 2015 года. Строительство предприятия велось с 2013 года. Этот проект реализован в промышленной зоне села Али-Юрт за счет бюджетных средств в рамках федеральной программы социально-экономического развития республики до 2016 года.

Комбинат по производству детского питания специализируется на производстве сухих смесей из круп различных злаков для детей от 6 месяцев, каш быстрого приготовления, безмолочных, молочных и с натуральным фруктовым вкусом.

Продукцию планировалось реализовывать не только на территории Ингушетии, но и в других регионах России. Предприятие простаивает на протяжении нескольких лет.

Напомним, высокотехнологичный завод по производству осветительного оборудования в Малгобеке находится в процессе запуска. В 2022 году заключено два контракта о производстве продукции с ООО «ПрофЛЭД групп» на общую сумму более 15,4 млн руб.

На первых этапах планируется сборка готовых изделий из предоставляемого заказчиком сырья и комплектующих. Объем производимой продукции составляет 10 тыс. штук уличных фонарей. Также планируется выпускать светодиодные лампы ProfLED Premium трех видов в производственных объемах более 800 тыс. штук.

Власти считают, что запуск производства позволит создать дополнительные рабочие места, а также обеспечит увеличение налоговых поступлений.

Члены рабочей группы научно-технического совета военно-промышленного комплекса России и представители Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники посетили в Ингушетии АО «Технопарк «Сердало», созданный на базе упомянутого простаивающего завода.

Как отмечал глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин, некоторые простаивавшие предприятия перезапущены, работа там налажена, но есть высокотехнологичные производства, где нужны люди со специальным образованием.

По его словам, завод «Сердало» изначально замышлялся как предприятие для производства материалов, применяемых, в том числе, и в космических технологиях. Здесь производят пасты трех видов: проводниковые, диэлектрические, резистивные. Решаются вопросы подготовки профессиональных кадров или диверсификации данного производства.

На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование стоимостью больше миллиарда рублей. Сейчас реанимируются самые элементарные производственные процессы — это электрические лампы, светильники, светофоры.

Предприятие построено в декабре 2016 года в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии». Ожидалось, что оно окажется одним из ведущих производителей светодиодных светильников и филаментных ламп. Однако с октября 2019 года завод объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением — простой продлился два года.

В рамках работы по выводу из бездействия промышленных предприятий в 2020 году осуществлен запуск двух простаивавших предприятий, на которых планируется создать 1 тыс.750 рабочих мест.

Инвестору ООО «Фелидже Пэллэ» по договору аренды передано недвижимое имущество ликвидированного госпредприятия, простаивавшего долгое время, на базе которого был предусмотрен запуск обувной фабрики и цеха по производству чулочно-носочных изделий.

Около 20 тысяч пар тактической обуви для военнослужащих и мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции в Украине, намерена пошить единственная обувная фабрика Ингушетии «Фелидже Пелле».

Расширить ассортимент производимой на фабрике обуви было решено после поручения Главы республики Махмуда-Али Калиматова и правительства республики.

По информации начальника производства фабрики Владислава Иовашвили, в настоящее время предприятие занимается пошивом модели собственной разработки. При ее создании использовалась высококачественная кожа, хорошая нестирающаяся подошва из каучука. По ее словам, все фабрики шьют одинаковые модели обуви, поэтому они решили внести кое-какие новинки, чтобы у военнослужащих была не только удобная, но и красивая обувь.

Кроме того, на фабрике также разработали модель тактических ботинок, которые созданы из комбинации высококачественной кожи и экшн-кожи. Такая обувь подходит для носки в любую погоду и является водонепроницаемой с высокой прочностью.

«Сейчас непростые времена для нашей страны и поэтому все силы брошены на то, чтобы обеспечить наших военнослужащих, солдат одеждой, обувью. Для начала мы сделаем небольшую партию, но в будущем планируем увеличить количество, все зависит от того, сколько у нас будет заказов. На данный момент поступило очень хорошее предложение, мы хотим подписать договор, в рамках которого поставим около 20 тыс. пар тактических ботинок, поскольку эти образцы были отправлены в Москву, где их утвердили, теперь мы собираем комплектующие для реализации заказа», — добавил Иовашвили.

При этом, фабрика не забросила свой основной вид деятельности и параллельно занимается пошивом разных видов обуви для мужчин, женщин и детей.

«Мы должны поддерживать ребят, которые защищают интересы Отечества и во всем помогать им. На данный момент обувная фабрика Ингушетии начала пошив обуви для участников СВО, далее рассматриваются варианты запуска производства спецодежды для военнослужащих на нашей единственной швейной фабрике. Это будет наш посильный вклад в общее дело страны», — сказал Калиматов.

Обувная фабрика «Фелидже Пелле» открылась в Ингушетии на месте завода электродвигателей малой мощности в конце 2020 года. Предприятие было запущено инвестором из Турции. На фабрике около 250 человек производят мужскую, женскую, детскую обувь и обувь по индивидуальным заказам.

Другим инвестором ООО «4БРА» по договору купли-продажи госимущества приобретена швейная фабрика производственной мощностью 120 тыс. изделий в месяц. Фабрика на 800 работниц была открыта в Назрановском районе в апреле 2017 году по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы». Его сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Недолго проработав, производство было закрыто. При выходе на полную мощность на предприятии планировалось производить до 1,6 млн изделий в год, в том числе банных халатов, утепленных курток, женских платьев, детских футболок, спецодежды для разных организаций.

Помимо возрождения простаивающих предприятий, власти Ингушетии намерены за несколько лет создать ряд индустриальных парков.

По данным Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, по итогам проведенной работы в 2022 году предлагаются к согласованию с федеральными органами власти шесть объектов инфраструктуры индустриальных парков региона предварительной стоимостью в 5,1 млрд рублей, из них около 3 млрд рублей планируется привлечь у АО «Кавказ. РФ».

По словам Калиматова, земельные участки под создание всех индустриальных парков отведены в удобных местах: имеются свободные мощности для подключения к объектам инфраструктуры, инженерной инфраструктуры. (электричество, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение).

При содействии Ассоциации кластеров, технопарков и особой экономической зоны России, Ассоциации индустриальных парков России и регионального ГУП НПО «Геопроект» завершается работа по предпроектной и проектной подготовке по строительству парков с учетом критериев отбора АО «Кавказ. РФ».

Глава республики пояснил, что работа по созданию особой экономической зоны республики проводится для достижения целевых показателей модели экономического развития Ингушетии до 2030 года, установления особого преференционного режима для субъектов предпринимательской деятельности.

Речь идет об индустриальном парке «Джейрах», там планируется производить не активированный минеральный порошок, уникальный для российского рынка сухих строительных смесей продукт, доломитовую муку для природного удобрения садовых и огородных культур.

Кроме того, предполагается построить инвестиционная-промышленную площадку РИАК, агропромышленные парки «Южный» и «Сунжа» для локализации участников кластеров алюминиевой промышленности, птицеводческой отрасли животноводства, плодоовощной сельскохозяйственной отрасли.

Также в регионе появятся промышленный технопарк «Магас» и IТ-парк «Орион» имени Героя России Адама Хамхоева для локализации высокотехнологических производств и участников IТ-кластера республики.

Как отметил Калиматов, региональные власти обратились в полпредство Президента России в СКФО и Минэкономразвития с просьбой поддержать инициативы Ингушетии.