В Сбере посчитали, во сколько туристам обходится поездка на Северный Кавказ

Самой «дорогой» республикой СКФО стал Дагестан. В среднем, гости региона в прошлом году за сутки пребывания тратили 5 554 рубля. Немногим дешевле обходилась и поездка в Северную Осетию — там один день отдыха стоил 5 291 рубль. Экономнее были туристы, посетившие Чечню и Кабардино-Балкарию — около 4,5 тысяч рублей в среднем тратил каждый из них. Ну а дешевле всего обходились поездки в Карачаево-Черкесию и Ингушетию — 3,8 тысяч рублей в сутки.

Евгений Морозов, управляющий Дагестанским отделением Сбербанка:

«Важное значение в объёме трат и времени пребывания туристов играет доступность финансовых услуг. Сбер в Дагестане активно способствует её развитию. Так, за последний год в 5 раз выросла популярность сервиса безналичной оплаты «SberPay оплата по QR»: с помощью него жители и гости республики оплатили покупки в магазинах почти 250 тысяч раз, а самих терминалов оплаты, позволяющих приобрести товар по QR-коду стало в 2 раза больше. Не стал исключением и классический торговый эквайринг — количество терминалов в торговых точках региона за год выросло на 15%, а его оборот составил почти 40 млрд рублей».

По сроку пребывания туристов Дагестан также стал лидером. Чаще всего гости республики предпочитали оставаться там чуть дольше недели. Шести дней хватало на отдых в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне, а более кратковременной становилась поездка в Карачаево-Черкесию.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Среди причин, объясняющих рост популярности регионов Северного Кавказа можно выделить развитие инфраструктуры республик СКФО, государственную поддержку бизнеса, а также модернизацию объектов отдыха и мест притяжения туристов. Сбер активно помогает предпринимателям в реализации и развитии туристических проектов: помимо финансирования, банк предоставляет бизнесу экспертную оценку всех направлений — начиная с анализа потребностей туристов с использованием искусственного интеллекта и BigData до комплексной оценки проекта и разработки мастер-плана его развития».

Республики Северного Кавказа сегодня являются одним из самых перспективных туристических направлений. Так, совокупный среднегодовой темп роста туристов по данному направлению за последние 4 года составил более 27%, а в 2022 году превысил показатель 2 млн человек.