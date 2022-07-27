Руководитель субъекта начал свою рабочую поездку с посещения ГУП «Магас» в сельском поселении Сурхахи Назрановского района, основным видом деятельности которого является растениеводство и садоводство. Площадь сельскохозяйственных угодий здесь составляет 1280 га, в том числе 1 тыс. га, предназначенных для пашни, 200 — пастбища, и для сенокоса — 80 га. Посеяно под урожай 2022 года 300 га озимых зерновых культур (пшеница, ячмень), 680 га яровых (овес, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, однолетние травы).

На текущий момент убрано, по данным работников, озимой пшеницы — 50 га (урожайность — 45 ц, валовый сбор — 225 т), озимого ячменя — 50 га (урожайность — 41 ц, валовый сбор — 205 т). Кроме того, хозяйством приобретено 35 голов КРС и 560 голов мелкого рогатого скота. На постоянной основе здесь работает 15 человек, в сезон их численность увеличивается до 100 рабочих.

Далее Махмуд-Али Калиматов побывал в КФХ «Хашагульгов Амирхан Тарханович», площадь которого насчитывает 300 га. Под урожай 2022 года фермером посеяно 210 га озимых, а также 80 га картофеля и 10 га различных овощей: капусты, томатов, огурцов, болгарского перца. Урожай озимой пшеницы — 50 ц, валовый сбор — 750 т. Количество постоянно работающих — 4, сезонно — до 50 человек.

Также Глава осмотрел территорию ИП «Албаков Вахит Хусейнович». Общее количество земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на балансе предпринимателя, насчитывает 125 га: 115 га кукурузы и 10 га чеснока. На 25 июля текущего года, по данным Минсельхоза региона, убрано 3 га чеснока, средняя урожайность — 55 ц, валовый сбор — 16,5 т. Здесь 5 рабочих мест и 20 сезонных.

Кроме того, в плане на день Главы Ингушетии были отмечены ГУП «Атлас» (агрокомплекс «Сунжа») и ГУП «Карабулакское». Площадь сельхозугодий первого — 49,4 га, в том числе — пашни 12 га, многолетние насаждения — 37,4 га. Всего посеяно овощей открытого грунта — 12 га (лук, морковь). Количество работающих — 10 человек.

В распоряжении второго предприятия 3842 га земель. Пашни — 1138 га, сенокосов — 339 га, пастбищ — 2352 га, многолетних насаждений — 13 га. Посеяно под урожай 2022 года 300 га озимых зерновых культур, 908 га яровых. Сбор урожая на текущий момент: яровой ячмень — 170 га, урожайность — 30 ц, валовый сбор — 510 т. Кроме того, ферма владеет базой животноводства с 80 головами КРС. Количество работающих — 21 человек.

Калиматов в очередной раз обратил внимание аграриев на необходимость участия в различных программах поддержки, дал поручение Минсельхозу Ингушетии обеспечить с этой целью соответствующую юридическую консультацию каждому добросовестному участнику сектора.

В заключительной части рабочей поездки Глава республики сам принял участие в сборе урожая, сев в комбайн.

«Сегодняшний день был полностью посвящен осмотру КФХ и государственных унитарных предприятий республики в целях изучения проблем и нужд фермеров и аграрного сектора, а также результатов, которых они достигли за последние два года. Работа на полях идет активными темпами, сельхозпроизводители порадовали отличными показателями сбора урожая. В этом году аграрии посадили элитные сорта зерновых и овощей», — написал Глава республике в своем Телеграм-канале.

«Самое главное — все сельхозпроизводители, несмотря на обильные дожди и град, прошедшие в нескольких районах республики, сохраняют темпы работ и настроены на хорошие результаты. Да и прогнозы на урожай в целом в этом году у нас благоприятные», — отметил Махмуд-Али Климатов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что рекордное количество урожая зерновых намерены собрать в этом году аграрии региона.

«В этом году мы собираем рекордный урожай пшеницы — 40 центнеров с гектара, в прошлом году с 1 га собирали чуть больше 30 центнеров, также и озимый ячмень был в районе 28-30 центнеров с гектара. В этом году общий объем урожая точно будем знать только после уборочной кампании, но ожидаем в пределах 90 тыс. тонн», — сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Илез Келигов.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в республике составляет 122,2 тыс. га, в том числе пашни — 70 347 га.