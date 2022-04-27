— Максим Александрович, ежегодно судебные приставы Ингушетии участвуют во Всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Расскажите о ней поподробнее.

— Всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах» Федеральная служба судебных приставов проводит два раза в год — в преддверии майских праздников и в канун Нового года.

Акция проводится с целью привлечения внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременном ее погашении путем использования официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» и личного кабинета на портале Госуслуг.

Кроме этого, судебные приставы расскажут о принимаемых мерах поддержки сторон исполнительного производства.

— Где жители Ингушетии могут оперативно проверить себя на наличие задолженности?

— На официальном интернет-сайте Управления ФССП по Республике Ингушетия расположен интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», который позволяет быстро и удобно узнать о наличии либо отсутствии задолженности.

Для проверки необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, название предприятия или номер исполнительного производства. После ввода данных для поиска на экране появится код доступа, введя который вы получите исчерпывающую информацию: данные должника, номер исполнительного производства и дату его возбуждения, сумму долга, адрес подразделения судебных приставов, ФИО и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

При помощи «Банка данных исполнительных производств» можно сформировать квитанцию для оплаты долга в кредитных организациях или отделениях почты, либо произвести оплату онлайн, перейдя на портал Госуслуг.

Также на портале Госуслуг функционирует цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства. Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и другая информация. Данный сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены.

— Каким способом можно попасть на приём к судебным приставам?

— По всем имеющимся вопросам в сфере исполнительного производства гражданам и представителям организаций рекомендуется записываться на прием к начальникам подразделений (старшим судебным приставам), их заместителям, а также судебным приставам — исполнителям в удобное для них время, используя имеющийся на официальном интернет-сайте управления r06.fssp. gov. ru сервис «Запись на прием».

Сервис предварительной записи работает в онлайн-режиме. Предлагаемые для выбора временные интервалы могут одновременно рассматриваться другими заявителями и быть заняты ими. В этом случае будет предложено выбрать другое время приема.

После заполнения формы предварительной записи будет показан перечень документов, который необходимо иметь с собой. При бронировании времени приема формируется талон-подтверждение, в котором указываются введенные сведения, дата, время и причина обращения. Записаться можно не менее чем за три и не более чем за 30 дней.

Существуют еще несколько вариантов дистанционного обращения к судебным приставам. Так, в управлении работает группа телефонного обслуживания граждан (8(8734) 55-19-75), специалисты которой помогут гражданам оперативно получить интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также помогут записаться на прием к должностным лицам ведомства.

Кроме того, в управлении выделена отдельная горячая линия (8 (8734) 55-19-82) для оперативного разрешения ситуаций при совпадении персональных данных граждан с должниками по исполнительным производствам, так называемые «двойники» должников, и по вопросам деятельности коллекторских организаций (8(8734) 55-20-47).

Обратиться к судебным приставам, оставаясь дома, можно и с помощью «Интернет-приемной», доступной на сайте управления на главной странице в разделе «Обращение». С помощью данного сервиса взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде.

— Расскажите, какие меры поддержки сторон исполнительного производства принимает служба судебных приставов?

— С 1 февраля текущего года должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) при обращении взыскания на его доходы.

В Республике Ингушетия величина прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2022 года составляет 11 895 руб., для трудоспособного населения — 12 966 руб., для пенсионеров — 10 230 руб.

— Что нужно сделать должнику, чтобы воспользоваться таким правом?

— Должнику необходимо в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства. Также необходимо приложить документы, подтверждающие получение дохода. Это может быть, например, справка с места работы или из налоговой инспекции.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. Обращаю внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Должник может обратиться как напрямую в подразделение, так и направить электронное заявление через портал Госуслуг, либо с помощью почты. При любом варианте подачи документов порядок их рассмотрения будет одинаков.

Образцы таких заявлений имеются в подразделениях судебных приставов региона. Адреса, телефоны и режим работы указаны на официальном сайте управления r06.fssp. gov. ru.

— Какой срок рассмотрения заявления должников?

— Сотрудник службы обязан рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней. Если должник соответствует условиям льготы, судебный пристав изменит порядок взыскания. Об этом будет указано в постановлении, которое направят работодателю или в банк.

На сегодняшний день в управление поступило 25 заявлений и все они удовлетворены.

Помимо этого, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в суд или в иной орган и должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа.

Отсрочка означает перенос срока исполнения требований к должнику, рассрочка — исполнение требований исполнительного документа с определенным интервалом, например, уплата денежной суммы путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере. Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности выплаты единовременно задолженности, но при этом имеются условия для выплаты долга частями.

— По каким основаниям граждане могут обратиться с соответствующим заявлением об отсрочке или рассрочке в суд или уполномоченный орган?

— Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа.

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает наличие или отсутствие таких оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также требований справедливости и соразмерности.

— Какие меры поддержки действуют в отношении отдельных категорий граждан, в частности военнослужащих?

— Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично.

Для того чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу — исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления. Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством.

Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления.